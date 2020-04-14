  1. Toplum
14 Nis 2020 13:50

Koronavirüste bir ilk: Virüs ölen kişiden bir başkasına bulaştı!

Koronavirüste bir ilk: Virüs ölen kişiden bir başkasına bulaştı!

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Taylanda'da hayatını kaybeden bir kişiden bir başkasına virüs bulaştı.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde enfekte olan kişi sayısı 2 milyona yaklaştı. Salgın nedeniyle küresel can kaybı ise 120 bine yaklaştı.

Tayland'dan gelen bir haber ise ölen bir kişiden bir başkasına koronavirüs bulaşabildiğini ortaya çıkardı.

BuzzFeed'de yer alan habere göre, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir insandan adli tıp uzmanına  koronavirüs bulaştı.

Tayland'da yaşanan bu olay, ölü bir kişiden kaynaklanan ilk koronavirüs vakası olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Takvim

News Code 1885769

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