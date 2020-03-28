İran, Bahreyn vatandaşlarını tahliye etmeye hazır

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran yolcu uçağının Al Halife rejiminin sorumsuzca davranışı sonucu İran ile Umman’da başı boş bırakılan Bahreyn vatandaşlarını tahliye etmeye hazır olduğunu belirtti.

Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Meşhed kentinde yüzlerce Bahreyn vatandaşı geri dönmeyi bekliyor ve yaklaşık 80 kişi de Umman’da başı boş bırakılmış durumda. Bahreyn hükümeti kendi vatandaşlarını kabul etmek istemiyor. Al Halife rejimi zamanını boşa harcarayak kendi vatandaşlarına yönelik sorumsuzca davranıyor. İran yolcu uçağı sağlık protokolü kapsamında onları bir an önce Manama’ya götürmeye hazır." ifadelerinde bulundu.