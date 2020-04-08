İran: ABD'nin salgınla mücadele iddiası boş çıktı

İran Meclis Başkanı Danışmanı Emir Abdullahiyan, İran Meclis Başkanı Danışmanı Emir Abdullahiyan, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan ile görüştü.

Emir Abdullahiyan İran ile Rusya arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, "Rusya, İran İslam Cumhuriyeti'nin önemli komşularından biridir ve İran, Rusya ile ilişkilerini ve işbirliklerini güçlendirmekten yanadır" dedi.

ABD'nin koronavirüsle mücadele konusundaki iddialarının başarısız kaldığını belirten Emir Abdullahiyan, "ABD, virüsün kendi ülkesinde yayılmasını bile kontrol edemiyor" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan ilaveten "Dünyanın koronavirüs salgınının yayılmasıyla karşı karşıya olduğu durumda, ABD'nin devlet terörizmi İran'a sağlık yardımlarını engelliyor. Ancak Çin, Rusya ve bazı komşu ülkeler bu konuda İran ile işbirliği yapmak için iyi dostlardır" diye konuştu.

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan da Moskova'nın Tahran'la ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirterek, Rusya'nın koronavirüsle mücadele için İran'a daha fazla insani yardım göndereceğini söyledi.

Irak, Suriye, Yemen ve Afganistan'daki gelişmeler dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler bu görüşmede ele alınan diğer konulardı.