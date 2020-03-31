ABD, İran'la sivil nükleer çalışmalara yaptırım muafiyetini uzattı

ABD yönetimi, İran'la sivil nükleer çalışmalar kapsamında işbirliği yapan ülkelere tanıdığı yaptırım muafiyetini uzattığını açıkladı.

Sky News’a göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İran'ın nükleer programına yönelik uygulanan kısıtlamaları 60 gün daha yenilediklerini duyurdu.

Alınan karara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Ortagus, İran'ın nükleer faaliyetlerini sürdürmeye ve genişletmeye devam ettiğini ve bunun "kabul edilemez" olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de İran'la yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmişti.