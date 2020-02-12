UAEK'nin kararlarında siyasi yönelim olmamalı

3. Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi ile görüştü.

Salihi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile ilişkilerinin iyi durumda olduğunu belirterek, ikili işbirliklerin sürdürülmesini vurguladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun kararlarında siyasi yönelim olmayacak şekilde davranması gerektiğini vurgulayan Salihi ayrıca, İran’ın müzakereden yana olduğunu, ancak herhangi bir baskı altında kalmadan buna karar vereceğini bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Pazar günü 3. Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitmişti.