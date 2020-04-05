Çin'in İran'a tıbbi yardımları devam ediyor

İran’ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşavarzzade, dün akşam sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Çin’ın tıbbi yardımlarının Pekin'den yapılacak iki uçuş seferiyle Tahran’a gönderileceğini duyurdu.

Keşavarzzade, “Şimdiye kadar Çin hükümeti ve halkının yardımları Pekin, Şanghay ve Guangzhou'dan havalanan 28 uçak ile İran'a gönderildi” ifadesini kullandı.

İranlı Büyükelçi paylaşımında, “Gönderilen tıbbi malzemeler arasında 10 milyondan fazla yüz maskesi, 500 bin korona tanı kiti, 300 bin cerrahi ve izole giysi, 2 milyon 200 bin eldiven, 350 ventilatör, 500 prefabrik hastane odası ve çeşitli ilaçlar ile ekipmanlar yer alıyor” diye konuştu.