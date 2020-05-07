İranlı yetkili: Beyaz Saray yalan madenidir

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "ABD Başkanı Donald Trump, terörizmle mücadelede önemli katkı sağlayan Şehit Korgeneral Kasım Süleymani'yi terör saldırısı düzenleyerek yeni yaptırımlar uygularken, ABD ile müzakereye teşvik etmek, siyaset ve güç arasındaki münasebetler hakkında doğru bir anlayış olmadığını gösteriyor" ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, attığı tweet ayrıca "Beyaz Saray bir yalan madenidir. Onlar koronavirüs salgınıyla mücade için İran'a yönelik yaptırımları bile kaldırmadılar" ifadesine yer verdi.