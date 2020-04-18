İranlı senaristin eseri ABD'ye gitti

İranlı senarist Said Zamaniyan'ın yazdığı "Bir sır gibi" adlı kısa film senaryosu ABD'de düzenlenen Uluslararası Hollywood Screenings Film Festivali'ne katıldı.

"Bir sır gibi" adlı kısa film senaryosu daha önce ABD'deki Rhode Island ve Sacramento film festivallerinde katılmıştı. Bunun yanı sıra Meksika'da düzenlenen Oaxaca Film festivali'ne de katılan senaryo İtalya'daki Floransa Film Festivalin'de de en iyi senaryo ödülüne layık görülmüştü.

Senaryonun özeti şöyle: " O, şimdi artık kendi dünyasında yaşıyor"

Her yıl 17 ve 18 Nisan'da Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde düzenlenen bu etkinlik bu sene koronavirüs salgınının yayılmasından dolayı internet üzerinden canlı olarak düzenlendi.