Türkiye Adalet Bakanlığı : 45 bin tahliye bekleniyor

Türkiye'de infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, cezaevlerinde bulunan hükümlülerin tahliyeleri yapılmaya başlandı.

Milliyet'in haberine göre, konuya ilişkin Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında, "Tahmini olarak kapalı ceza infaz kurumlarından 15.000 kişi, açık ceza infaz kurumlarından 30.000 kişinin tahliye edilmesi beklenmektedir" ifadesine yer verildi.

Söz konusu düzenlemeden gazeteciler, siyasi suçlular ve hukukçular yararlanamıyor.

Uluslararası Af Örgütü, Covid-19 nedeniyle Türkiye'de yaklaşık 100 bin mahkumun erken serbest bırakılmasını sağlayacak olan infaz yasasının 'birçok mahkumu dışladığını ve büyük riske attığını' duyurmuştu.