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18 Nis 2020 10:51

Ensarullah Hareketi'nden Martin Griffiths'in tutumuna eleştiri

Ensarullah Hareketi'nden Martin Griffiths'in tutumuna eleştiri

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Enformasyon Bakanı Zeyfullah eş-Şami, Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Suudi koalisyonun çıkarları yönündeki eylemlerini eleştirdi.

Al Masirah'ın aktardığı habere göre, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Enformasyon Bakanı Zeyfullah eş- Şami, "Suudi işgalci güçleri, Yemen'deki saldırılarını arttırmak istediklerinde Yemen ve dünya düzeyinde kamuoyunu aldatmaya kalkışıyorlar" dedi.

Eş-Şami, Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Suudi koalisyonun çıkarları yönündeki eylemlerini eleştirerek, "İşgalci Suudi koalisyonu barış istediklerini iddia ediyor. BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths de kamuoyunu aldatmak için saldırganların lehine harekete geçiyor" ifadesini kullandı.

Griffiths'in sözlerinin içerik açısından işgalci Suudi koalisyon sözcüsünün ifadelerine yakın olduğunu belirten eş-Şami, " Suudi koalisyonun saldırıları sözde ateşkes ilanından bu yana daha da artmıştır. Biz de her türlü saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz" diye konuştu. 

News Code 1885841

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