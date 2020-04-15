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15 Nis 2020 10:19

Ensarullah Hareketi Suudiler ile görüşme şartını açıkladı

Ensarullah Hareketi Suudiler ile görüşme şartını açıkladı

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, "Yemen'in kuşatılması ve masum insanlara yönelik saldırıların devam etmesi durumunda Suudi Arabistan ile müzakere etmek imkansızdır" dedi.

Al Masirah'ın aktardığı habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Suudi Arabistan ile müzakereye girme şartları hakkında yaptığı açıklamada, "Yemen'in kuşatılması ve masum insanlara yönelik saldırıların devam etmesi durumunda Suudi Arabistan ile müzakere etmek imkansızdır" dedi.

Abdusselam, "Hiç kuşkusuz kuşatmanın devam etmesi gölgesinde gerçekleşen müzakereler başarısız kalacaktır" ifadesini kullandı.

Yemen Ensarullah Hareketi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tek taraflı ilan ettiği ateşkesin dezenformasyon ve yanıltma çalışması olduğunu söylemişti.

News Code 1885783

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