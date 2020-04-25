Suudiler ateşkesi uzatmakla yenilgilerini örtbas etmeye çalışıyor

Al Masirah'ın aktardığı habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed Bahiti Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki gerçek dışı ateşkesi uzatmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bahiti, "Suudi koalisyonun gerçek dışı ateşkesi uzatmakla Marib vilayetindeki yenilgilerini örtbas etmek istiyor" dedi.

Suudilerin Yemen'de uzattıkları ateşkes olarak adlandırılan bir şey olmadığını belirten Bahiti, "Suudilerin uzattıkları şey Yemenli sivillere yönelik saldırıları arttırmaktır. Onlar Marib vilayetindeki yenilgilerini örtbas etmeye çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon daha önce Yemen'de ilan ettiği ateşkesin bir ay daha uzatıldığını duyurmuştu. Öte yandan Suudiler ateşkesin ilan edilmesinden bu yana Yemen'e yönelik saldırılarını daha da artmıştır.