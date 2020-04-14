Ensarullah: Suudilerin Yemen'e karşı suçlamaları çok gülünç

Al Masirah'ın aktardığı habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonun Yemenli güçlere karşı öne sürdüğü iddialarına dair açıklamada bulundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun iddiasının çok gülünç olduğunu belirten Abdusselam, "Biz, Suudilerin ilan ettiği tek taraflı ateşkesi 'aldatmaca' ve 'dezenformasyon' olarak yorumluyoruz" dedi.

Abdusselam ayrıca Suudilerin ilan ettiği ateşkesin ardından Yemen'e yönelik saldırılarını daha da yoğunlaştırdığını söyledi.