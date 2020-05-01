Yemen, Almanya'nın Lübnan Hizbullah Hareketi kararını kınadı

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Enformasyon Bakanı Zeyfullah eş-Şami, Almanya'nın Lübnan Hizbullah Hareketi kararını kınayarak, bunun direniş hareketlerini hedef almak için diğer ülkelere dikte eden ABD ile Siyonist Rejim’in amaçları doğrultusunda olduğunu belirtti.

Şami, Lübnan Hizbullah Hareketi’nin Siyonist Rejim’e karşı direniş ile birlikte Arap ve İslam Ümmeti'ne yönelik planları çökertmedeki rolüne de değindi.

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti sözcüsü, Berlin hükümetinden Almanya'nın Arap dünyasındaki konumu üzerinde olumsuz etkileri olan kararını yeniden gözden geçirmesini ve hakkı çiğnenen halkların çabalarını desteklemesini istedi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Almanya’nın Lübnan Hizbullah Hareketi karşıtı kararına tepki göstererek şiddetle kınamıştı.

Almanya'da Hizbullah Hareketi'nin siyasi kanadının faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştı.