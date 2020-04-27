ABD Irak'a uyguladığı İran'dan elektrik ithalatı muafiyetini uzattı

Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına göre, ABD'nin, İran'dan elektronik ithalatı için Irak'a verdiği muafiyeti 1 ay daha uzattığı belirtildi.

Irak'ın bu sürede İran'dan elektronik alımıyla ilgili finansal işlemler yapmasına izin verildi.

ABD bir ay önce de Irak’ın gaz ve elektrik için gerekli enerjiyi İran’dan ithal etmesine imkan tanıyan muafiyeti 1 ay süreyle uzatmıştı.

Washington yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran karşıtı ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de devreye sokmuştu.