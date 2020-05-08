Ermenistan'dan "İran ile enerji işbirliği" açıklaması

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapılar Bakanı, Ermenistan-İran Hükümetler arası ortak komisyonunun EşBaşkanı Suren Papikyan, Parlamento oturumunda Hükümetin 2019 programının sonuçlarıyla ilgili raporu sunduğu sırasında Ermenistan-İran enerji alanında işbirliğine de değindi.

Suren Papikyan, özellikle Ermenistan-İran üçüncü enerji nakil hattının 2020 yılında tamamlanması öngörüldüğünü vurguladı.

Ancak koronavirüs salgınından dolayı çalışmalarda biraz yavaşlama kaydedildiğini bildiren Suren Papikyan, bu yavaşlamaya rağmen bu sene içerisinde inşaat çalışmalarını bitirmeye planladıklarını belirtti.

Ermenistan ve İran arasındaki karayolların modernleştirme çalışmaları kapsamında bu sene Agarak-Kajaran yolu yenilenecek ve yeni bir tünel inşa edilecek. İnşaatı gerçekleştirecek olan İtalyan şirketi bu sene çalışmalara başlayacak.

Kaynak: Ermenihaber.am