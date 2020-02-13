ABD, Irak'a İran'dan gaz ve enerji ithalatı muafiyetini uzattı

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı dün bir bildiri yayınlayarak, Irak’a İran’dan enerji ve gaz ithalatı için tanıdığı muafiyetini 45 gün daha uzattığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca bu muafiyetlerin Irak'ın enerji ihtiyacını kısa vadede karşılayabilmesini sağlayacağını belirtti.

ABD daha önce de Irak’ın elektrik için gerekli enerjiyi İran’dan ithal etmesine imkân tanıyan muafiyeti 3 ay süreyle uzatmıştı.

Nükleer Anlaşma

İran ile Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Bİrleşik Devletleri (ABD) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak Avrupalıların yükümlülüklerini yerine getirmediğini gören İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Tahran, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.