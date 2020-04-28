Petrol 11 doların altına indi

Petrol fiyatları, petrol depolama kapasitesinin hızla dolma noktasına yaklaştığı bir ortamda, en büyük petrol destekli Borsa fonunun (ETF) beklenmedik bir şekilde en aktif petrol kontratı varlıklarını satmaya başlaması ile birlikte varil başına 11 doların altına indi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Pazartesi günü değerinin dörtte birini yitirdikten sonra yaklaşık yüzde 17 daha düştü. The United States Oil Fund LP, elindeki tüm Haziran vadeli Batı Teksas petrolü (WTI) kontratlarını sattı ve bunun sonucu Temmuz vadeli WTI fiyatları ile fark genişlerken, geçen hafta petrol fiyatlarının tarihte ilk kez sıfır seviyesinin altına inmesine naden olan fiyat çöküşünün tekrarlanabileceğine yönelik korkular arttı. ABD'de üreticiler, depolama kapasitelerinin dolmasından dolayı ellerindeki petrolü ülkenin acil stoklarına vermeye başladı.

Petrol, koronavirüs salgınının, benzinden ham petrole, her şeyin talebinin, virüsün yayılmasını önlemeye yönelik küresel çabalara rağmen, buharlaşmasına neden olmasından dolayı bu yıl değerinin neredeyse yüzde 80'ini kaybetti. Dünyanın en büyük üretici ülkeleri piyasayı dengeye getirebilmek için önümüzdeki ayın başından itibaren günlük petrol üretimini kısma kararı aldı, ancak tüketimdeki çöküş tüm dünyada petrol depolama tesislerinin dolmasına yol açan arz bolluğuna neden oldu.

Asya'da dördüncü en büyük ticari depolama kapasitesine sahip olan Güney Kore'de, iki büyük operatör tarafından işletilen kıyı depolama tesislerinin kapasitesinin dolduğu kaydediliyor. Singapur sahilleri ise her geçen petrol yüklü tankerlerle doluyor. ABD'de petrol dağıtım ve depolama merkezi Cushing, Oklahoma'da Mayıs ve Haziran aylarında depolama kapasitesinin yüzde 90'ının dolmasının önlenebilmesi için, JPMorgan Chase & Co.'ya göre, üretimin bu ay günlük 1 milyon varil düşürülmesi gerekiyor.

Haziran vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 1.47 dolar düşerek Singapur saati ile 11:46'da varil başına 11.43 dolara geriledi. Fiyatlar erken saatlerde 10.64 dolara kadar indi. Kontrat Pazartesi günü 4.16 dolar düşerek 12.78 dolardan kapandı. Temmuz vadeli kontrat ile aradaki fiyat farkı 7 doların üzerine çıktı.

Haziran vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, dün yüzde 6.8 geriledikten sonra 73 sent düşerek varil başına 19.26 dolara indi. Dünya fiziki petrol akışının üçte ikisi için gösterge olan Dated Brent, S&P Global Platts'e göre, Cuma günkü seviyesi olan 16.01 dolardan 13.62 dolara indi.

Kaynak: Bloomberg