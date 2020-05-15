İran'ın askeri uydusu Siyonistlere güvensizlik yarattı

Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi Yardımcısı General Resul Sanairad, İran’ın 22 Nisan’da fırlattığı ve başarı ile yörüngeye oturduğu duyurulan "Nur" adlı askeri uyduya ilişkin açıklamada bulunarak, "İran'ın ilk askeri uydusunun üç aşamalı olarak Devrim Muhafızları tarafından başarılı bir şekilde atılması çeşitli boyutlarda önemlidir ve bölge ile dünyada yeni bir denge yaratıldığını göstermektedir. Dengeyi değiştirmek Amerikalıların çıkarına değil, çünkü İranofobisi bahanesi ile bölgede bulunuyorlar ve güvenlik sağlayacağını uydurup bölgenin zenginliklerini talan ediyorlar" ifadelerinde bulundu.

Mehr News'a konuşan General Sanairad, "Uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması ABD'nin İran'a yönelik kapsamlı yaptırımlarının sonuçsuzluğunun bir kanıtıdır. Aynı zamanda İran'ın ileri düzeydeki teknolojiyi elde ettiğini gösteriyor” dedi.

"Bu yüzden Amerikalılar bölgedeki başarısız politikalarını haklı çıkarmak ve maksimum baskı ile yaptırımlarının sonuçsuz çıktığını açıklamak yerine İran'ın ilerlemesini gizlemeye çalışıyor" ifadesini kullanan General Sanairad, Pentagon ve ABD'de bilimsel araştırmalar yapan kuruluşların İran'ın başarılı bir şekilde uydu fırlattığını itiraf ettiğin kaydetti.

Nur uydusunun düzenli olarak işgal altındaki toprakların üzerinden geçtiğini belirten General Sanairad, “Bu, Siyonistler için güvensizlik yaratır ve Amerikalıların Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerinin başarılarını küçümsemeye çalışması Siyonistler için bir tür teselli olabilir" değerlendirmesinde bulundu.