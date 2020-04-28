Ruhani ile Çin Devlet Başkanı telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün akşam saatlerinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran’ın bölgenin güvenliğine önem verdiğini fakat Amerika’nın tehlikeli davranışlarının Fars Körfezi bölgesindeki istikrarı ihlal edebileceğini vurguladı.

Ruhani, Çin hükümetinin Amerika’nın zalimce ve illegal yaptırımlarına karşı tutumunu takdir ederek, ABD'nin insanlık dışı tutumlarla uyguladığı illegal ve insanlık dışı yaptırımlarların İran halkının sağlık durumunu hedef aldığını belirtti.

Çin cumhurbaşkanı da bu telefon görüşmesinde Amerika’nın İran’a karşı azami baskı siyasetine karşı olduklarını belirtti.

Xi Jinping ülkesinde Korona salgının başlangıcında İran’ın yapmış olduğu yardım ve dayanışmasına teşekkür ederek, İran’da hastalığa yakalananlar ve hayatını kaybedenlerin sayısının azalması ve iyileşenlerin artmasının tedavi planlarının doğru geçekleştiği ve olumlu sonuçlar verdiğinin belirtisi olduğunu söyledi.

Çin cumhurbaşkanı İran İslam Cumhuriyeti tarafından önerilen “Hürmüz Boğazı Barış planı”na değinerek, planın bölgenin güvenliği için çok olumlu olduğunu ve Fars Körfezi güvenliğinin dünya barışı ve istikararı için çok zaruri olduğunu belirtti.

