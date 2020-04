Ruhani: Fars Körfezi, New York Körfezi değil

Bugün bakanlar kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Toplumda huzurun nispeten hakim olduğunu dile getiren Ruhani, “Ülkede yiyecek ve sağlık malzemeleri ile hastanelerde yatak sorunu yok. Diğer ülkelerdeki yetkililer İran'ın tüm tedbirlerini izleyip İran'a virüsle mücadele konusundaki uyumlu çalışmaları için teşekkür etti. Bazıları sosyal mesafeden akıllı mesafeye nasıl geçtiğimizi soruyor. Herkes İran'a bakıyor. Elde ettiğimiz zafer sadece hükümetin değil halkımıza ait” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Yurtdışında düşmanlar propaganda yürüterek İran vatandaşlarının sisteme güvenmediğini öne sürüyorlar. Onların söyledikleri yalandan ibarettir” açıklamasını yaptı.

Ülkede kutlanan "Ulusal Fars Körfezi Günü"ne işaret eden Ruhani, ABD’ye seslenerek şunları kaydetti:

“Bu her zaman Fars Körfezi'dir ve böyle kalır. Onlar bu körfezin adı New York veya Washington Körfezi olmadığını bilmeli. İran ulusuna karşı komplo kurmamalılar. Bu ulus, Fars Körfezi'ni koruma konusunda her zaman başarılı olmuş ve olacaktır. İran Silahlı Kuvvetleri de körfezi koruma konusunda başarılıdır”