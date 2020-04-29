Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 89 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 498 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 936 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 89 hasta vefat etti, 5 bin 231 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 991 bin 613, toplam vaka sayısı 117 bin 589, toplam vefat sayısı 3 bin 81 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1574, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 831, toplam iyileşen hasta sayısı 44 bin 22 olarak gerçekleşti.