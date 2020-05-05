Amerikan ordusunda Kovid-19 vaka sayısı arttı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından dün açıklanan verilere göre, ABD ordusunda 7 bin 434 Kovid-19 vakası tespit edildi.

En çok vakanın deniz kuvvetlerinde bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, deniz kuvvetlerinde 2 binden fazla subay ile erin virüs testinin pozitif olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu hastaların yarısından fazlasının Theodore Roosevelt uçak gemisi ile USS Kidd muhrip gemisinde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, kara kuvvetlerinde bin 32 ve hava kuvvetlerinde 388 vaka tespit edildi.

Kaynak: CRI