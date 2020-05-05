İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 340'e çıktığını aktaran Cihanpur, 1323 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının ise 99 bin 970'e ulaştığını bildirdi.

Şu ana kadar toplam 80 bin 475 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 685 olduğunu söyledi.