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4 May 2020 14:31

İran'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları açıklaması

İran'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında yatığı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 74 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 277'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının 1223 artarak 98 bin 647'ye ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 2 bin 676 hastanın yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 79 bin 397 olduğunu ifade etti.

News Code 1886239

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