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10 May 2020 14:38

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durum

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülke genelindeki yeni tip koronavirüs (kovid- 19) vakaları ve vefat sayısını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 51 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 640'e çıktığını aktaran Cihanpur, 1383 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının ise 107 bin 603'e ulaştığını bildirdi.

Şu ana kadar toplam 86 bin 143 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 675 olduğunu söyledi.

News Code 1886380

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