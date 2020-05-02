İran'da yeni tip koronavirüs vaka sayıları düşüyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saat içerisinde 65 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 6 bin 156'ya yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, 802 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 96 bin 448'e ulaştığını söyledi.

Şu ana kadar toplam 77 bin 350 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 787 olduğunu ifade etti.