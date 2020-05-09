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9 May 2020 14:30

İran'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları açıklaması

İran'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki yeni tip koronavirüs (kovid- 19) vakaları ve vefat sayısını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Chanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 48 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 589'a çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısı da 1529 artarak 106 bin 220'ye ulaştığını bildirildi.

Şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 85 bin 64 olduğunu bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 696 olduğunu söyledi.

News Code 1886350

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