İran'da koronavirüse yakalanan 75 bin 103 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saat içerisinde 71 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 6 bin 28’e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, 983 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 94 bin 640'a ulaştığını söyledi.

Şu ana kadar toplam 75 bin 103 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 976 olduğunu ifade etti.