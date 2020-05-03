İran'da kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı bugün de azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Son 24 saatte kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 47 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten Cihanpur, ülkede kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 203'e çıktığını açıkladı.

Cihanpur, yeni tip koronavirüs vaka sayısının ise 976 artarak 97 bin 424'e ulaştığını aktardı.

Şu ana kadar toplam 78 bin 422 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 690 olduğunu söyledi.