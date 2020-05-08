İran Sağlık Bakanlığından son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 55 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 6 bin 541'e çıktığını açıklayan Cihanpur, 1556 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 104 bin 691'e ulaştığını söyledi.

Cihanpur, şu ana kadar toplam 83 bin 837 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 711 olduğunu dile getirdi.