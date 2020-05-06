İran'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında yatığı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 78 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 418'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının 1680 artarak 101 bin 650'ye ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 2 bin 735 hastanın yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 81 bin 587 olduğunu ifade etti.