  1. Ekonomi
18 Nis 2020 14:58

İran'ın Dünya Bankası'ndan kredi talebi takip ediliyor

İran'ın Dünya Bankası'ndan kredi talebi takip ediliyor

Sağlık Bakan Yardımcısı Seyyid Kamil Takavinejad, İran'ın 2005 yılından bu yana ilk kez Dünya Bankası'ndan kredi alacağını duyurdu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Seyyid Kamil Takavinejad, bugün video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, ülkenin 2005 yılından bu yana ilk kez Dünya Bankası'ndan 50 milyon dolarlık kredi alacağını duyurdu.

Konuya ilişkin İran Merkez Bankası ile Ekonomi Bakanlığı tarafından ön hazırlıkların yapıldığını söyleyen Takavinejead, bu kaynakla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) işbirliğiyle tıbbi malzeme alınacağını belirtti.

Takavinejad, İran’ın İslam Kalkınma Bankası’ndan da 130 milyon avroluk kredi almak istediğini söyledi.

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, 12 Mart'ta IMF'den Kovid-19'la mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep ettiklerini açıklamıştı.

News Code 1885856

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