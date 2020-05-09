Dışişleri Bakanı Zarif'ten BMGK'ye yeni yaptırım uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ikinci yıldönümü hakkında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e birer mektup gönderdi.

Zarif mektubunda ABD'nin nükleer anlaşmadan gayrimeşru geri çekilmesiyle birlikte İran'a karşı tek taraflı yaptırım uygulaması ve özellikle de BM'nin itibarı ile uluslararası güvenlik ve küresel barışı tehdit eden BM Antlaşması 25. maddesinin ihlal edilmesine dair önemli konuları hatırlattı.

Zarif'in mektubunda, ABD’nin yasadışı olarak nükleer anlaşmadan çekildiğine işaret edilerek, “Birleşmiş Milletler derhal ABD hükümetinin sorumluluğu konusunu ele almalı ve uluslararası hukuk ile BM Antlaşmasına aykırı olan suçlarından dolay hesap verimesini sağlamalı. Bu konu ile benzer meseleler hakkında ABD’ye ceza verilmemesi büyük ölçüde BM itibarının zedelenmesine yol açmıştır” denildi.

ABD'nin özellikle Trump hükümetinin iktidara gelmesiyle birlikte tek taraflı yaptırımlara başvurduğunu anımsatan Zarif'in mektubunda, "Bu ülke sadece nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemekle kalmamış, aynı zamanda anlaşmaya imza atan ülkeler ve Birleşmiş Milletler'in diğer üyelerinin taahhütlerini yerine getirmesini engellemiştir" belirtildi.

Zarif'in kaleme aldığı maktupta, "BM Güvenlik Konseyi ile üyelerinin nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasını garanti etme zamanı gelmiştir. BMGK, ABD tarafından bu tür hakaret içerikli yaklaşımlarının tekrarlanmasını pasif bir şekilde izlemek yerine, BM Antlaşması ve BMGK 2231 sayılı kararına aykırı olan İran halkı karşıtı yaptırımları kınamalı" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Zarif mektubunda, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ile yakın işbirliğini tam olarak sürdüreceğine vurgu yaptı.

BMGK’nin 2231 sayılı kararının temel özelliklerine değinen Zarif, "ABD'li yetkililerin 2231 kararı alehhindeki ifadeleri çok endişe vericidir ve durumun kontrolden çıkmasına yol açabilir. BM Güvenlik Konseyi tarafından uygulanacak herhangi bir yeni yaptırım veya kısıtlama, İran halkına verilen vaatlere aykırıdır ve sonuçlarından sadece ABD yönetimi sorumlu olacaktır” uyarısında bulundu.

Washington yönetimi Başkan Donald Trump'ın isteğiyle, nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamış ve İran karşıtı yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.