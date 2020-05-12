Zarif: Suriye ile petrol alanında da işbirliği yapacağız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Londra hükümetinin İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği'nin hasar gördüğü için İran'dan tazminat talebi konusuyla ilgili olarak, "Uluslararası hukukta bazı kurallar vardır. Tahran'daki yabancı büyükelçilikleri koruma İran'ın sorumluluğundadır. Bütün ülke yetkilileri de bunu vurguluyor" dedi.

Cevad Zarif, "Bu konunun detaylarıyla ilgili iki tarafın müzakere etmesi gerekiyor. Ancak henüz herhangi bir görüşme gerçekleşmemiştir" ifadesini kullandı.

Suriye'nin 12. petrol bloğunun İran'a teslim edilip edilmediği konusunda açıklama yapan Zarif, "Suriye şimdi istikrara doğru ilerliyor ve teröristler sadece birkaç noktada bulunuyor. Enerji işbirliğinin yanı sıra bazı ortak projelerimiz var" ifadelerinde bulundu.

Zarif ayrıca, Suriye'nin kalkınması ve ekonomik sorunlarının çözülmesi için iyi işbirliği yapıldığını belirtti.

ABD ile herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını dile getiren Zarif, "ABD'liler müzakerelerin sonucuna bile güvenilemeyeceğini gösterdiler" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca, "Neredeyse dünya ABD ile ne zaman müzakere etmek isterse, bu ülkenin istediği zaman anlaşmaları görmezden geldiğinin sonucuna varmıştır. Mevcut ABD yönetimi bahane uydurmak yerine davranışını düzeltmelidir" dedi.