Zarif'ten BM Genel Sekreteri'ne nükleer anlaşma için mektup

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı Zarif'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e birer mektup gönderdiğini bildirdi.

Musevi, "Zarif mektubunda ABD'nin nükleer anlaşmadan gayrimeşru geri çekilmesiyle birlikte İran'a karşı tek taraflı yaptırım uygulaması ve özellikle de BM'nin itibarı ile uluslararası güvenlik ve küresel barışı tehdit eden BM Antlaşması 25. maddesinin ihlal edilmesine dair önemli konuları hatırlattı" dedi.

Washington yönetimi Başkan Donald Trump'ın isteğiyle, nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamış ve İran karşıtı yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

Bunun üzerine İran, Washington'ın başlattığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle anlaşmanın öngördüğü çıkarlarına ulaşamadığını bildirmiş; bu anlaşmaya taraf ülkelerden (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) söz konusu çıkarlarını temin etmelerini isteyerek, taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine nükleer taahhütlerini azaltacağını açıklamıştı.