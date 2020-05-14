Zarif: Nükleer anlaşmanın Brian Hook ile bir ilgisi yok

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'li yetkililerin nükleer anlaşmadan çıkmalarına rağmen, ABD adının hala anlaşma belgesinde olduğu iddialarına dikkati çekerek, "ABD'li yetkililerin aptalca iddialarda bulunması yeni değil" dedi.

Zarif, "Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede vücuda dezenfektan enjekte edilmesi önerisini yapanların nükleer anlaşmadan çıkmalarına rağmen hala bu anlaşmaya üye olduklarını iddia etmeleri beklentisiz değil. ABD'nin kendi müttefikleri bile bu tartışmanın kabul edilemez olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un nükleer anlaşmadan artık bir şey kalmadığı iddiasına tepki gösteren Cevad Zarif, "Bu konunun Hook ile bir ilgisi yok. Önemli olan İran ve nükleer anlaşmanın geri kalan üyeleri arasındadır" dedi.

Nükleer anlaşma çerçevesinde hareket ettiklerini belirten Zarif, "Anlaşmanın diğer üyeleri de tavırlarını düzeltebilirler. Eğer tutumlarını düzeltirlerse, anlaşmanın tam olarak uygulanmasına geri döneceğiz" ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini ve nükleer anlaşmanın hiçbir şekilde ilerlemelerini engellemediğini söyledi.