İran'dan koronavirüs açıklaması: İyileşenlerin sayısı artıyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Son 24 saatte kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 68 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten Cihanpur, ülkede kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 486'ya çıktığını açıkladı.

Cihanpur, yeni tip koronavirüs vaka sayısının ise 1485 artarak 103 bin 135'e ulaştığını aktardı.

Şu ana kadar toplam 82 bin 744 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 728 olduğu söyledi.