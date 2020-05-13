İran'da koronavirüse yakalanan 89 bin 428 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 50 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 6 bin 783'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1958 artarak 112 bin 725'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 735'inin durumunun kritik olduğu bilgisini veren Cihanpur ayrıca, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 89 bin 428 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.