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13 May 2020 14:35

İran'da koronavirüse yakalanan 89 bin 428 kişi iyileşti

İran'da koronavirüse yakalanan 89 bin 428 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 50 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 6 bin 783'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1958 artarak 112 bin 725'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 735'inin durumunun kritik olduğu bilgisini veren Cihanpur ayrıca, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 89  bin 428 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1886461

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