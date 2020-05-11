İran'da Kovid-19 hastalığını yenenlerin sayısı arttı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saat içerisinde 45 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 6 bin 685'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, 1683 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 109 bin 286'ya ulaştığını söyledi.

Şu ana kadar toplam 87 bin 422 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 703 olduğunu ifade etti.