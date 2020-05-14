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14 May 2020 15:05

İran'da koronavirüse yakalanan 90 bin 539 kişi iyileşti

İran'da koronavirüse yakalanan 90 bin 539 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki yeni tip koronavirüs (kovid- 19) vakaları ve vefat sayısını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 71 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 854'e çıktığını aktaran Cihanpur, 1808 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının ise 114 bin 533'e ulaştığını bildirdi.

Şu ana kadar toplam 90 bin 539 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 758 olduğunu söyledi.

News Code 1886478

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