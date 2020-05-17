Obama'dan Trump yönetiminin salgınla mücadele politikasına eleştiri

ABD’de uzaktan gerçekleştirilen bir üniversite mezuniyet töreninde konuşma yapan Obama, “Her şeyden önce bu salgın yönetimde olanların ne yaptığını bildiğine dair inancı yıktı. Bir çoğu süreci yönetiyor gibi davranmıyor bile." ifadesini kullandı.

Trump ise son yaptığı açıklamada, Obama yönetimine yüklenmiş ve "Biz yönetimi devraldığımızda tıbbi açıdan raflar boştu, askeri açıdan raflar boştu. Ordumuz kötü bir durumdaydı. Şimdi en güçlü orduya sahibiz." diye konuşmuştu.

Diğer ülkelerle de aşı geliştirme konusunda çalıştıklarını belirten Trump, "Bu konuda bir egomuz yok. Müttefiklerimizle çalışıyoruz, bazen müttefikimiz olmayanlarda da çalıyoruz. Aşıyı kim geliştirirse bu muhteşem olur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Euronews