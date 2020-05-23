Haşdi Şabi, Kerkük vilayetinde IŞİD saldırısını engelledi

"Almasalah” sitesinde yer alan bilgiye göre, Haşdi Şabi güçleri IŞİD’li teröristlerin Kerkük vilayetine bağlı Kaşka bölgesine saldırısını engelledi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, dün kentin güneyinde yürütülen DEAŞ operasyonlarına dair basına açıklamalarda bulunarak, "Son 3 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 200 terörist yakalandı” diyerek, özellikle son beş aydır Kerkük’ün güneyindeki IŞİD militanlarına yönelik operasyonlarını artırdıklarını söylemişti.

IŞİD’li teröristlerin Kerkük'te bir petrol rafinerisine düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü IŞİD’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.