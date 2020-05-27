İran İslami Şura Meclisi'nde milletvekilleri yemin etti

İran İslami Şura Meclisi'nde 11. dönem başladı. Bugün sabah saatlerinde başlayan törene Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meclis Başkanı Ali Laricani ve Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, İstihbarat Bakanı Alevi, İslam Devrimi Lideri Büro Başkanı Hüccet'ülislam Muhammed Muhammedi Golpaygani, İran Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu (İRİB) Başkanı Ali Askeri ve İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuşması tamamlandıktan sonra milletvekilleri Mecliste yemin etti.

İran'da 17 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan meclis seçimlerinin ikinci turu koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

İran Seçim Kurulu Başkanı Cemal Orf, İslami Şura Meclisi Seçimleri'nin ikinci turunun 11 Eylül 2020 tarihinde yapılacağını duyurmuştu.

Ülkede 11. Dönem İslami Şura Meclisi Seçimleri'nin birinci turu 21 Şubat'ta düzenlenmişti.