Cumhurbaşkanı Ruhani'den İslami Şura Meclisi'ne "birlik" çağrısı

İran İslami Şura Meclisi'nde 11. dönem başladı. Bugün sabah saatlerinde başlayan törene Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meclis Başkanı Ali Laricani ve Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, İstihbarat Bakanı Alevi, İslam Devrimi Lideri Büro Başkanı Hüccet'ülislam Muhammed Muhammedi Golpaygani, İran Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu (İRİB) Başkanı Ali Askeri ve İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi iştirak etti.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ruhani, "2018’den beri İran'a yönelik en zor ekonomik koşullar dayatıldı. Bu dönemde halkın desteği ve sayın Ayetullah Hamanei’nin liderliği ile düşmanların hedeflerine ulaşmasına izin vermedik. Düşmanlar İran’daki sistem ile ülke ekonomisinin çökmesi için uğraştılar ancak İslam Devrimi'nin 40. yıldönümünü kutlamamızı isteyemeyenlarin tüm ekonomik baskısı ile kara propagandalarına karşı dimdik durduk. Onların düzeni çökertme ve ülke genelinde gerkinlik yaratma amacı asla gerçekleşmeyecek" dedi.

Ruhani, "Yürütme, yasama ve yargı kurumlarının bağımsızlığını koruyarak, ülkenin ana hedeflerine ulaşabiliriz. Meclis, hükümet ve silahlı kuvvetler, ülkenin refahı, kamu düzeni ve adaletin sağlanması ve bağımsızlık için çalışıyor. Bu yüzden görevlerimizi yerine getirirken bu önemli hedefi unutmamalıyız" ifadelerinde bulundu.

Hükümetin ellerini meclise uzattığını ifade eden Ruhani, şunları kaydetti:

"Biz meclisten kardeşlik istiyoruz. Hepimiz aziz Devrim Lideri’nden kuvvet dilediğimiz gibi ve bu yıl birbirimizin el birliğiyle halkımıza daha fazla umut verebileceğimizden ve ülke düşmanlarını hayal kırıklığına uğratacağımızdan eminim. Birliktilikle ülkenin ilerlemesinin devam etmesini sağlayacağız"

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Umarım hükümet ve meclis arasındaki yakın münasebetler yaptırımlar, düşmanların kışkırtıcı davranışları ve koronavirüsün oluşturduğu zor dönemde ülkeyi iyi şekilde yönetmemizi ve salgınla mücadelede nihai zafere ulaşmamızı sağlar" diye konuştu.