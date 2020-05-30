Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, İslam İnkılabı'nın kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) vefat yıl dönümüne işaret ederek, "İmam Humeyini’nin vefatından tam otuz bir yıl geçti ve halkımız İmam'ı sevmeye ve Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin yolunu izlemeye devam etti. Sayın Liderimiz aynı bayrağı omuzları üzerinde metanetle taşıdı ve milletimiz de düşmanların tüm komplolarına karşı durup zafere ulaştı" ifadelerinde bulundu.

Koronavirüs nedeniyle bir sürü değişiklik olduğunu belirten Ruhani, "Vatandaşların pek yakında koronavirüs öncesi döneme geri dönemeyeceğimize inanması gerekiyor. Korona yaşam tarzımızı değiştirdi ve hayatımızın bir kısmı sanal dünyasına taşındı. Kısıtlamaları kabul etmek zorundayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bugünkü toplantıda, ülke çapındaki tüm camilerin sağlık protokollerine uygun olarak günlük ibadete açılmasına karar verdik. Hanlar ve çarşıların faaliyetleri için getirilen kısıtlama da kaldırılacak" diye konuştu.