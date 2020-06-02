Dışişleri Bakanı Zarif: ABD'nin o tekniği işe yaramadı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen siyahi vatandaş George Floyd ile ilgili Twitter hesabından İngilizce paylaşımda bulundu.

Zarif, ABD polisinin kullandığı şiddetin İran'a uygulanan "maksimum baskı" gibi işe yaramayacağını sölyedi.

Dışişleri Bakanı Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Diz çöktürme tekniği yeni bir şey değil; Çalmayı, aldatmayı ve yalan söylemeyi alışkanlık hale getirdiklerini öne süren grup, bu tekniği son iki yılda 80 milyondan fazla İranlıya karşı kullandı. Buna 'maksimum baskı' deniliyor.

Bu teknik bizi dize getiremedi, Afroamerikalıları da yenemeyecektir."

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde elleri kelepçelenerek yüz üstü yere yatırılan George Floyd, beyaz bir polisin sert müdahalesi sonucu boğularak öldürülmüştü.