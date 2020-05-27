Mecliste dürüst ve aktif vekillerin bulunması çok önemli

İran İslami Şura Meclisi'nde 11. dönem başladı. Bugün sabah saatlerinde başlayan törene Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meclis Başkanı Ali Laricani ve Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi katıldı.

Törene Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, İstihbarat Bakanı Alevi, İslam Devrimi Lideri Büro Başkanı Hüccet'ülislam Muhammed Muhammedi Golpaygani, İran Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu (İRİB) Başkanı Ali Askeri ve İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi de iştirak etti.

İslam Devrimi Lideri'nin Büro Başkanı Hüccet'ülislam Muhammed Muhammedi Golpaygani, bugün düzenlenen meclisin 11. dönem açılış töreninde Ayetullah Hamanei'nin mesajını okudu.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin mesajında, "Daha uzman, disiplinli, aktif ve dürüst vekillerden oluşan meclis işlerin başında yer alır. Vekiller ülkenin durumu ve öncelikleri huhusunda bilgi sahibi olmalı" ifadelerine yer verildi.

"Ekonomi ve kültür"ün ülkenin önceliklerinin başında geldiğine dikkati çeken Ayetullah Hamanei, 11. dönem milletvekillerine şu tavsiyelerde bulundu:

"Kişisel ve parti çıkarlarını gündeme getirme, işte ihmaller ve etnik kutuplaşma gibi konular zararlı olabilir.

Vekiller direniş ekonomisinin genel politikalarını oluşturan 'istihdam, üretim, ulusal para değeri, enflasyonun' gibi konular ve ulusal ekonominin ana hatlarını yeniden düzenlemeye odaklanmalı.

Meclisin ülkenin yedinci kalkınma planının belirlenmesinde önemli görevi var. Vekillerin bu vazifeye dikkat etmesi ve aynı zamanda hükümetin mali kaynaklarındaki petrol gelirlerinin belirleyici rolünün azaltılmasına odaklanması gerekiyor. Bu da ülke ekonomisinin ana hatlarını çizmek için harika bir fırsattır"

Herkesin yasalar doğrultusunda hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Devrim Lideri’nin mesajında, “Yasaların doğru ve yerinde kullanılması durumunda, ülke yüce hedeflerine ulaşacaktır” belirtildi.

İsalm Devrimi Lideri, vekillerin dar gelileri ailelerin refahına öncelik vermesi gerektiğini vurgulayarak, milletvekillerine kritik ve hassas konularda inkılapçı tutumlar sergilemesini tavsiye etti.