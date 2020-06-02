Ruhani'den AB'ye çağrı: Avrupa görevini yerine getirmeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Finlandiyalı mevkidaşı Sauli Niinistö ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, nükleer anlaşmanın BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararıyla uygun olduğunu belirterek, "ABD'nin nükleer anlaşmadan geri çekilmesi BM Güvenlik Konseyi'nin kararına karşı ve uluslararası kurallar ve tüm ahlaki yükümlülüklere aykırıdır" dedi.

Nükleer anlaşmanın uygulanmasının kazanımlarına dikkati çeken Ruhani, "Ne yazık ki bu anlaşma ABD'nin sabotajı ve yasadışı olarak çekilmesi nedeniyle problemle karşılaştı" ifadesini kullandı.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin sürdüğünü belirten Ruhani, Avrupa Birliği'nin (AB) nükleer anlaşmadaki 11 maddelik taahhütlerini yerine getirmesi durumunda, İran'ın da tüm taahhütlerine bağlı kalacağını vurguladı.

Ruhani, ABD'nin özellikle koronavirüs salgınının yayılması durumunda insan haklarının ilkelerine aykırı olarak İran halkı üzerindeki yasadışı yaptırım ve ekonomik baskılarını sürdürmesine atıfta bulunarak, "ABD'liler bu yolun devam etmesinin onlar için hiçbir çıkarı olmayacağını ve nükleer anlaşmanın bozmasının herkesin zararına olacağını anlamalıdır" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa Birliği'nin Amerika'nın yasa dışı eylemlerine karşı görevini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

İran ile Finlansiya arasındaki dostane ilişkilere değinen Ruhani, iki ülkenin ekonomik ilişkileri geliştirmek, petrol, enerji, tarım ve teknolojiye yatırım yapmak için büyük bir kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca koronavirüs salgınıyla mücadeledeki deneyimlerini Finlandiya ile paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin günden güne daha da gelişmesini temenni etti.

Sauli Niinistö, AB Özel Mali Mekanizmasının (INSTEX) kurulmasını memnuniyetle karşılayarak, "Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) İran'a kredi vermesini destekliyoruz" dedi.

Niinistö ilaveten uluslararası bir anlaşma olarak bilinen nükleer anlaşmayı desteklemekten yana olduklarını belirtti.