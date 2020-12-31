İran'dan Aden Havalimanı'na yapılan saldırıya tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade dün Aden Havalimanı'na yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Hatipzade, “Yabancı güçlerin Yemen topraklarında saldırganlığa devam etmesi, istikrarsızlık, kanunsuzluk ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü tehlikeye atmanın başlıca nedeni haline gelmiştir” dedi.

Hatipzade, “Bu tür şiddet eylemleri ve sivillerin öldürülmesi, kendi kendine bir koalisyon adına Yemen’i yok eden ve ayırılıkçı bir bakış açısıyla bu ülkede insani krizleri sürdüren saldırganların ve işgalci güçlerin görüşlerinin sonucudur” ifadelerinde buludu.

Hatipzade ilavten, “İran, saldırgan güçlerin eylemlerini kınayarak, bir kez daha tüm tarafları siyasi diyaloğa dönüp yararsız çatışmaya son vermeye çağırıyor” değerlendirmesini yaptı.

Dün sözde yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nda patlama meydana gelmişti.